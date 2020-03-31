На кортах US Open створять тимчасовий шпиталь

Джерело - btu.org.ua.
Тенісний центр імені Біллі Джин Кінг (US Open) в Нью-Йорку використовуватимуть для потреб медслужб, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє The Washington Post
Планується переобладнання спортивного комплексу, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.
На закритих кортах тенісного центру, на якому проходить Відкритий чемпіонат США, будуть облаштовані місця для хворих (планують встановити 350 ліжок), а на оновленій арені імені Луї Армстронга створять буфет, який зможе видавати 25 тисяч порцій їжі.
US Open у тенісному календарі запланований на 24 серпня - 13 вересня.
Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.