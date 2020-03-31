На кортах US Open створять тимчасовий шпиталь

У Нью-Йорку готуються до пандемії коронавірусу

Тенісний центр імені Біллі Джин Кінг (US Open) в Нью-Йорку використовуватимуть для потреб медслужб, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Washington Post

Планується переобладнання спортивного комплексу, щоб допомогти місту під час боротьби з пандемією коронавірусу.

На закритих кортах тенісного центру, на якому проходить Відкритий чемпіонат США, будуть облаштовані місця для хворих (планують встановити 350 ліжок), а на оновленій арені імені Луї Армстронга створять буфет, який зможе видавати 25 тисяч порцій їжі.

US Open у тенісному календарі запланований на 24 серпня - 13 вересня.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.