Вімблдон скасують наступного тижня

Турнір мав відбутися 29 червня - 12 липня

Найближчими днями буде прийнято рішення про скасування Вімблдону-2020 через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Екстрене засідання Ради директорів Всеанглійського лаун-тенісного клубу, анонсоване раніше на цьому тижні, буде складатися з декількох телеконференцій і практично напевно завершиться скасуванням турніру - першим з 1945 року.

Також повідомляється, що Вімблдон застрахований від наслідків коронавірусу краще за більшість спортивних подій світу, оскільки кілька років тому спеціально погодив умови страхових виплат на випадок пандемії.

Раніше, Джокович долучився до боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, легендарний тенісист-гвалтівник достроково вийде з в'язниці.