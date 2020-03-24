Російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною

Бичкова образила блогера Горбунова

У зв'язку з недавніми постами в соціальних мережах Eurosport припинив співпрацю з екс-тенісисткою і коментатором Катериною Бичкової.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

"Eurosport і компанія Медіа Альянс виступають проти хамства і буллінг в будь-якій формі. Катерина Бичкова висловила власну думку, яка не збігається з думкою Eurosport. Ми вважаємо неприпустимими подібні висловлювання і шкодуємо, що подібна ситуація мала місце", - йдеться у заяві.

У мережі піднімається хвиля хейта на адресу колишньої 66-ї ракетки світу Катерини Бичкової. Екс-тенісистка розкритикувала роботу телеграм-каналу СталінГулаг, назвала блогера півлюдиною. Тільки Бичкова не врахувала, що Олександр Горбунов, ведучий блогу, страждає від спінальної м'язової атрофії.

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