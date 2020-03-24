Російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною

Джерело - eurosport.ru.
У зв'язку з недавніми постами в соціальних мережах Eurosport припинив співпрацю з екс-тенісисткою і коментатором Катериною Бичкової.
Про це повідомляє прес-служба телеканалу.
"Eurosport і компанія Медіа Альянс виступають проти хамства і буллінг в будь-якій формі. Катерина Бичкова висловила власну думку, яка не збігається з думкою Eurosport. Ми вважаємо неприпустимими подібні висловлювання і шкодуємо, що подібна ситуація мала місце", - йдеться у заяві.
У мережі піднімається хвиля хейта на адресу колишньої 66-ї ракетки світу Катерини Бичкової. Екс-тенісистка розкритикувала роботу телеграм-каналу СталінГулаг, назвала блогера півлюдиною. Тільки Бичкова не врахувала, що Олександр Горбунов, ведучий блогу, страждає від спінальної м'язової атрофії.
Раніше, у Росії Ракицький став жертвою расистського скандалу.
Нагадаємо, у двох членів збірної Росії з'явилися симптоми коронавірусу.