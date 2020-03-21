Стаховський до Гвоздика: Росія з радістю тебе забере

Джерело - Трибуна.

Перша ракетка України Сергій Стаховський вважає, що Олександра Гвоздика з радістю приймуть в Росії.

Про цем тенісист заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Чудак, якщо в тебе такі погляди, то Росія з радістю тебе забере. Або ДНР. Бери паспорт і давай. Ти ж вважаєш Україну настільки некоректною країною", - зауважив Стаховський.

Нагадаємо, влітку 2019 року Олександр Гвоздик заявив, що Росія не нападала на Україну, після чого Сергій Стаховський гостро засудив слова боксера.

Раніше Стаховський зізнався, що не дивиться боїв українських боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка та відписався від них в Instagram. Також Стаховський зазначив, що Зеленський - це лише популізм.