 Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм | Теніс | Champion.com.ua
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Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм

Сьогодні 12:56 228 0
Сергій Стаховський: Зеленський - це лише популізм

Джерело - Чемпіон.

У президента України Володимира Зеленського немає нічого крім популізму.

Про це заявив відомий український тенісист Сергій Стаховський в інтерв'ю Трибуні.

"Це є лише популізмом. Коли людина каже, що не має впливу на суддів і вони незалежні, а потім відпускає беркутівців під обмін з Росією, то можна розказувати, що в нас абсолютно аполітичні судді, але докази отут. Це просто факт. Йому були потрібні люди для обміну, він віддав наказ.

Сам Зеленський не зробив жодної поганої дії, але команда навколо робить такий хаос і такі кроки, що розумієш: або він не контролює команду й не має на неї впливу, або йому байдуже і він з ними, але назовні показує інше. По ньому видно, що він переживає за це все, він завжди схвильований, на ньому нема лиця. Але як сталося так, що команда, яку він набрав, повністю неконтрольована?"

Раніше Стаховський заявив, що найкращим часом для України були два місяці після Революції Гідності, а також зізнався, що не дивиться боїв Ломаченка, Усика та Гвоздика.

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