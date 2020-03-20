Стаховський: Я не дивлюся бої Ломаченка, Усика та Гвоздика

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський не вболіває за українських боксерів Олександра Усика, Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика через їхні погляди і позиції.

Про це Стаховський заявив в інтерв'ю Trіbuna.com.

"Не дивлюся бої Ломаченка, Усика та Гвоздика. Востаннє Ломаченка дивився три чи чотири роки тому. У соцмережах був підписаний на кожного з них, але вже ні.

Це круті боксери. Вони, як можуть, прославляють, інколи хають Україну. Це спортсмени, які мають право на свою думку. Моє право, як українця і людини, яка народилася в Києві, не підтримувати таких боксерів", - зазначив Стаховський.