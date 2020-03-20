 Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України

Сьогодні 17:54 576 0
Тенісист поділився думкою про політичну обстановку в країні
Стаховський: Найкращим часом були два місяці після Майдану, коли вся ця сволота зникла з території України
#Стаховський

Джерело - Tribuna.com.

Після Революції Гідності в Україні гідно не змінили судову систему.

Про це сказав тенісист Сергій Стаховський.

"Для мене найкращий час - два місяці після Майдану. Коли вся ця сволота зникла з території України, включаючи більшість Партії регіонів. Не було нікого. Їх кидали в урни, били. Це погано, так. Але чи заслужили цього ці люди? Безперечно. Вони брали весь народ за баранів і дебілів, у них було право на все.

Але політичний процес дав збій, включив бюрократичну систему. Стало зрозуміло, що їм нічого не загрожує. Вони змогли повернутися.

Після Революції Гідності ми гідно не змінили судову систему. Вони не отримали ніяких покарань і в'язниць, а зараз оголошують промови з трибуни парламенту. Це реально смішно", - сказав Стаховський.

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