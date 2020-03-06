Стаховський програв у першому матчі Кубка Девіса

Збірна України програє Тайваню з рахунком 0:1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі відбувся перший матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем Сергій Стаховський - Чун Сін Ценг.

Матч завершився поразкою українця. Сергій виграв перший сет. Потім програв два наступні сети. Матч тривав 2 години 6 хвилин.

Друга зустріч запланована на 18:35 і відбудеться за участі Іллі Марченка та Тунг-Лін Ву.

Кубок Девіса

Плей-оф Першої Світової групи

Україна - Тайвань

Перший матч

6 березня

Чун Сін Ценг - Сергій Стаховський 3:6, 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці.