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Стаховський програв у першому матчі Кубка Девіса

Сьогодні 18:25 175 0
Збірна України програє Тайваню з рахунком 0:1
Стаховський програв у першому матчі Кубка Девіса
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі відбувся перший матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем Сергій Стаховський - Чун Сін Ценг.

Матч завершився поразкою українця. Сергій виграв перший сет. Потім програв два наступні сети. Матч тривав 2 години 6 хвилин.

Друга зустріч запланована на 18:35 і відбудеться за участі Іллі Марченка та Тунг-Лін Ву.

Кубок Девіса
Плей-оф Першої Світової групи
Україна - Тайвань
Перший матч
6 березня

Чун Сін Ценг - Сергій Стаховський 3:6, 6:1, 6:2 

Нагадаємо, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці.

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