Стаховський програв у першому матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі відбувся перший матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем Сергій Стаховський - Чун Сін Ценг.
Матч завершився поразкою українця. Сергій виграв перший сет. Потім програв два наступні сети. Матч тривав 2 години 6 хвилин.
Друга зустріч запланована на 18:35 і відбудеться за участі Іллі Марченка та Тунг-Лін Ву.
Кубок Девіса
Плей-оф Першої Світової групи
Україна - Тайвань
Перший матч
6 березня
Чун Сін Ценг - Сергій Стаховський 3:6, 6:1, 6:2
Нагадаємо, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці.