Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру у Мексиці українка Еліна Світоліна (7) переграла Ольгу Говорцову (142) з Білорусі.
Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. Українка записала у свій актив 4 брейкпоінта з 10, а її суперниця - 2 з 6.
В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з 17-річною канадкою Лейлою Фернандес (126).
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Перше коло, 6 березня
Еліна Світоліна – Ольга Говорцова 6:3, 6:4
No.1 seed moving 🔛@ElinaSvitolina defeats Govortsova, 6-3, 6-4, at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/8l9ZpMs8LW— WTA (@WTA) March 6, 2020
Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.
Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.