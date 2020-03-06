Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці

Еліна Світоліна побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру у Мексиці українка Еліна Світоліна (7) переграла Ольгу Говорцову (142) з Білорусі.

Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. Українка записала у свій актив 4 брейкпоінта з 10, а її суперниця - 2 з 6.

В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з 17-річною канадкою Лейлою Фернандес (126).

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Призовий фонд - $275,000

Хард

Перше коло, 6 березня

Еліна Світоліна – Ольга Говорцова 6:3, 6:4

Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.

Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.