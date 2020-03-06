Збірна України проти Тайваня у Кубку Девіса. Розклад матчів

Матчі Кубка Девіса відбудуться 6 та 7 березня у Запоріжжі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі відбудуться матчі плей-оф Першої Світової групи між Україною і Тайванем.

Першими на корт Палацу спорту Юність вийдуть Сергій Стаховський та Чун Сін Ценг. Зустріч розпочнеться о 16:00.

Друга зустріч запланована на 17:30 і відбудеться за участі Іллі Марченка та Тунг-Лін Ву.

У суботу, 7 березня, Стаховський та Марченко поміняються суперниками. Також відбудуться матчі у парному розряді, де Україну представлять Денис Молчанов і Владислав Орлов, від суперників - Цунг-Хуа Янг і Ченг-Пенг Сьє.

Відзначимо, що у суботніх зустрічах допускаються заміни від попередньої заявки.

Нагадаємо, Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці.