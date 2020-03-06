Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко в парі з Шерон Фічмен з Канади вийшла в 1/2 фіналу хардового турніру в Монтерреї.
У чвертьфіналі україно-канадський дует пройшов других сіяних американку Дезіре Кравчик і мексиканку Джуліану Олмос.
Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. За цей час Бондаренко і Фішман 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки і виграли 5 геймів на прийомі.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Третє коло, 6 березня
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Дезіре Кравчик / Джуліана Олмос 6:4, 6:4
Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.
Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.