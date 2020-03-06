 Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці

Сьогодні 08:44 211 0
Катерина Бондаренко побореться за вихід у фінал
Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці
#Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко в парі з Шерон Фічмен з Канади вийшла в 1/2 фіналу хардового турніру в Монтерреї.

У чвертьфіналі україно-канадський дует пройшов других сіяних американку Дезіре Кравчик і мексиканку Джуліану Олмос.

Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. За цей час Бондаренко і Фішман 1 раз подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки і виграли 5 геймів на прийомі.

Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Третє коло, 6 березня

Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен - Дезіре Кравчик / Джуліана Олмос 6:4, 6:4

Раніше, Бондаренко програла у другому колі турніру у Мексиці.

Також, Світоліна знялася з парного турніру в Мексиці.

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