Бондаренко перемогла у першому колі турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру у Мексиці українка Катерина Бондаренко (494) перемогла іспанку Сарі Соррібес-Тормо (80).
Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 42 хвилини.
У другому колі українка зіграє зі шведкою Ребеккою Петерсон, яка у першому колі переграла українку Катерину Козлову.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Перше коло, 3 березня
Катерина Бондаренко - Сара Соррібес-Тормо 4:6, 6:0, 6:2
Нагадаємо, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.