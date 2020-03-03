Бондаренко перемогла у першому колі турніру у Мексиці

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру у Мексиці українка Катерина Бондаренко (494) перемогла іспанку Сарі Соррібес-Тормо (80).

Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 42 хвилини.

У другому колі українка зіграє зі шведкою Ребеккою Петерсон, яка у першому колі переграла українку Катерину Козлову.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд - $275,000

Хард

Перше коло, 3 березня

Катерина Бондаренко - Сара Соррібес-Тормо 4:6, 6:0, 6:2

Нагадаємо, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.