Козлова програла у першому колі турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру у Мексиці українка Катерина Козлова (99) поступилася шведці Ребецці Петерсон (43).
Українка програла у трьох сетах. Перший сет був на користь Козлової. А от другий сет вона програла на тайбрейку. На третій сет у неї не вистачило сил. Матч тривав 2 години 30 хвилин.
У другому колі Петерсон зіграє з переможницею пари Сара Соррібес-Тормо - Катерина Бондаренко.
Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика
Призовий фонд - $275,000
Хард
Перше коло, 2 березня
Ребекка Петерсон - Катерина Козлова 3:6, 7:6 (7:1), 6:4
Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.
Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.