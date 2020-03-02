Козлова програла у першому колі турніру у Мексиці

Українка програла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру у Мексиці українка Катерина Козлова (99) поступилася шведці Ребецці Петерсон (43).

Українка програла у трьох сетах. Перший сет був на користь Козлової. А от другий сет вона програла на тайбрейку. На третій сет у неї не вистачило сил. Матч тривав 2 години 30 хвилин.

У другому колі Петерсон зіграє з переможницею пари Сара Соррібес-Тормо - Катерина Бондаренко.

Abierto GNP Seguros - International

Монтеррей, Мексика

Призовий фонд - $275,000

Хард

Перше коло, 2 березня

Ребекка Петерсон - Катерина Козлова 3:6, 7:6 (7:1), 6:4

Раніше, Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні.

Нагадаємо, Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову.