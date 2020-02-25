Стаховський поступився у кваліфікації турніру у Франції

Матч тривав 1 годину 23 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський програв у другому колі кваліфікації турніру у французькому місті По.

Українець у двох сетах поступився росіянину Теймуразу Габашвілі.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини.

TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour

Призовий фонд 92040 євро

По (Франція)

Кваліфікація

Друге коло, 25 лютого

Теймуразу Габашвілі - Сергій Стаховський 7:6 (1), 6:2

Раніше, визначився склад збірної України на матч Кубка Девіса.

Нагадаємо, Стаховський піднявся на одну позицію у рейтинзі ATP.