Стаховський поступився у кваліфікації турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Сергій Стаховський програв у другому колі кваліфікації турніру у французькому місті По.
Українець у двох сетах поступився росіянину Теймуразу Габашвілі.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини.
TEREGA Open Pau Pyrénées - ATP Challenger Tour
Призовий фонд 92040 євро
По (Франція)
Кваліфікація
Друге коло, 25 лютого
Теймуразу Габашвілі - Сергій Стаховський 7:6 (1), 6:2
Раніше, визначився склад збірної України на матч Кубка Девіса.
Нагадаємо, Стаховський піднявся на одну позицію у рейтинзі ATP.