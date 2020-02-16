У Світоліної змінилася суперниця на турнірі в Дубаї

Джерело - Чемпіон.

У Еліни Світоліної змінилася суперниця в рамках першого кола хардового турніру серії Прем'єр у Дубаї.

На старті змагань 25-річна українка зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, а не іспанки Гарбінє Мугуруси.

Причиною цього стало зняття Кікі Бертенс. Тенісистка з Нідерландів, яка вийшла до фіналу на турнірі аналогічної в Санкт-Петербурзі, прийняла рішення взяти невеличкий перепочинок.

Після цього організатори "Dubai Tennis Championships" видали Гарбінє Мугурусі дев'ятий номер посіву і тепер саме вона стане першою суперницею Кім Клійстерс, яка повертається в Тур наступного тижня.