Цуренко перемогла у першому колі турніру в Єгипті

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українка Леся Цуренко перемогла Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (Єгипет).
Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.
У другому колі турніру українка зіграє з переможницею пари Сандра Самір (369) - Леслі Керкхове (157).
Турнір ITF
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $100,000
Перше коло, 12 лютого
Леся Цуренко (129) - Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (705) 6:2, 6:3
Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.