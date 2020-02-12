 Цуренко перемогла у першому колі турніру в Єгипті | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко перемогла у першому колі турніру в Єгипті

Сьогодні 15:39 256 0
Матч тривав 1 годину 6 хвилин
Цуренко перемогла у першому колі турніру в Єгипті
#Цуренко, #Каїр

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українка Леся Цуренко перемогла Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (Єгипет).

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.

У другому колі турніру українка зіграє з переможницею пари Сандра Самір (369) - Леслі Керкхове (157).

Турнір ITF
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $100,000
Перше коло, 12 лютого

Леся Цуренко (129) - Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (705) 6:2, 6:3

Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.

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