Цуренко перемогла у першому колі турніру в Єгипті

Матч тривав 1 годину 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українка Леся Цуренко перемогла Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (Єгипет).

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.

У другому колі турніру українка зіграє з переможницею пари Сандра Самір (369) - Леслі Керкхове (157).

Турнір ITF

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $100,000

Перше коло, 12 лютого

Леся Цуренко (129) - Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (705) 6:2, 6:3

Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.