Снігур програла на старті турніру в Єгипті

Матч тривав 1 годину 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українка Дар'я Снігур програла першій сіяній Аранчі Рус з Нідерландів.

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

У другому колі турніру Рус зіграє з іспанкою Ане Мінтегі Дель Ольмо (1063).

Турнір ITF

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $100,000

Перше коло, 12 лютого

Аранча Рус (77) - Дар'я Снігур (227) 6:4, 6:3

Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.