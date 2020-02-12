Снігур програла на старті турніру в Єгипті

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру ITF у Каїрі (Єгипет) українка Дар'я Снігур програла першій сіяній Аранчі Рус з Нідерландів.
Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 45 хвилин.
У другому колі турніру Рус зіграє з іспанкою Ане Мінтегі Дель Ольмо (1063).
Турнір ITF
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $100,000
Перше коло, 12 лютого
Аранча Рус (77) - Дар'я Снігур (227) 6:4, 6:3
Раніше, Світоліна вилетіла із парного турніру у Таїланді.
Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.