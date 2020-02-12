Бондаренко програла у першому колі турніру у Таїланді

Матч тривав лише 1 годину 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд) українка Катерина Бондаренко програла Магді Лінетт (Польща).

Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав лише 1 годину 7 хвилин.

У другому колі польська тенісистка зіграє з китаянкою Шуай Пен (106).

Thailand Open - International

Хуахіні, Таїланд

Призовий фонд - $275,000

Перше коло, 12 лютого

Магда Лінетт (42) - Катерина Бондаренко (495) 6:2, 6:2

Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.