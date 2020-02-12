 Бондаренко програла у першому колі турніру у Таїланді | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко програла у першому колі турніру у Таїланді

Сьогодні 12:30 137 0
Матч тривав лише 1 годину 7 хвилин
Бондаренко програла у першому колі турніру у Таїланді
#Бондаренко, #Таїланд

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд) українка Катерина Бондаренко програла Магді Лінетт (Польща).

Українка поступилася у двох сетах. Матч тривав лише 1 годину 7 хвилин.

У другому колі польська тенісистка зіграє з китаянкою Шуай Пен (106).

Thailand Open - International
Хуахіні, Таїланд
Призовий фонд - $275,000
Перше коло, 12 лютого

Магда Лінетт (42) - Катерина Бондаренко (495) 6:2, 6:2

Раніше, Снігур програла на старті турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Ястремська знялася з турніру WTA у Хуахіні.

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