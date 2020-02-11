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Філіма: Збірна України є фаворитом у грі проти Японії

Вчора 23:40 159 0
Михайло Філіма прокоментував жеребкування плей-оф Кубка Федерації
Філіма: Збірна України є фаворитом у грі проти Японії
#Філіма, #Україна, #Кубок Федерації

Джерело - sport.uа.

Українські тенісисти можуть обіграти Японію у плей-оф Кубка Федерації.

Про це розповів капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма.

"Загалом жереб оцінюю як позитивний, за виключенням того, що нам доведеться грати в гостях. Збірна України в бойовому складі буде великим фаворитом проти японок, навіть якщо в них також зіграють найсильніші.

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Значною мірою результат протистояння буде залежати від складу обох команд. Але не така страшна збірна Японія, як умови гри з нею. Їхати посеред сезону в Азію і потім знову повернутися до Європи буде дуже складно", - відзначив Філіма.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації.

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