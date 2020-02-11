Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації

Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 11 лютого, у Лондоні відбулося жеребкування плей-оф раунду Кубка Федерації, за підсумками його збірній України у суперники дісталася команда Японії.
Про це повідомляє sport.ua.
Важливо відзначити, що стороною, що прийматиме матчеву зустріч, буде Японія, ми зіграємо в гостях.
Всі пари раунду плей-оф:
Бразилія - Польща (д)
Великобританія - Мексика (д)
Канада - Сербія (д)
Латвія (д) - Азія / Океанія
Японія (д) - УКРАЇНА
Румунія (д) - Італія
Казахстан - Аргентина (д)
Нідерланди (д) - Азія / Океанія
(д)* - приймаюча сторона
Матчі раунду плей-офф відбудуться 17-18 квітня.
Важливо: Перемога Ястремської і Костюк в парі принесла Україні перемогу над Естонією.
Переможець в лютому 2021 року зіграє у кваліфікації до Фіналу Кубка Федерації, команда, що програє, опуститься в Першу групу Євро-Африканської зони.