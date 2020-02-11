Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації

Українки на виїзді зіграють з Японією

Сьогодні, 11 лютого, у Лондоні відбулося жеребкування плей-оф раунду Кубка Федерації, за підсумками його збірній України у суперники дісталася команда Японії.

Про це повідомляє sport.ua.

Важливо відзначити, що стороною, що прийматиме матчеву зустріч, буде Японія, ми зіграємо в гостях.

Всі пари раунду плей-оф:

Бразилія - ​​Польща (д)

Великобританія - Мексика (д)

Канада - Сербія (д)

Латвія (д) - Азія / Океанія

Японія (д) - УКРАЇНА

Румунія (д) - Італія

Казахстан - Аргентина (д)

Нідерланди (д) - Азія / Океанія

(д)* - приймаюча сторона

Матчі раунду плей-офф відбудуться 17-18 квітня.

Переможець в лютому 2021 року зіграє у кваліфікації до Фіналу Кубка Федерації, команда, що програє, опуститься в Першу групу Євро-Африканської зони.