Світоліна хоче зіграти із Японією на Кубку Федерації

Збірна України отримала хороший жереб у плей-оф Кубка Федерації.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Жеребкування саме по собі хороше і дуже реальне. Буде залежати, звичайно, від того, яка у нас буде команда.

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Але є складнощі через місце проведення, що цей матч буде в Японії, і розкладу турнірів, тому що далі йде турнір на ґрунті в Штутгарті, який є обов'язковим. За місцем розташування та по покриттю це важкий варіант.

Будемо дивитися, сподіваюся, що я зможу зіграти. У мене є бажання, щоб ми пройшли далі і були в Світовій групі", - відзначила Світоліна.