 Світоліна хоче зіграти із Японією на Кубку Федерації | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна хоче зіграти із Японією на Кубку Федерації

Сьогодні 17:31 169 0
Еліна Світоліна прокоментувала результати жеребкування Кубка Федерації
Світоліна хоче зіграти із Японією на Кубку Федерації
#Світоліна, #Кубок Федерації, #Японія

Джерело - btu.org.ua.

Збірна України отримала хороший жереб у плей-оф Кубка Федерації.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Жеребкування саме по собі хороше і дуже реальне. Буде залежати, звичайно, від того, яка у нас буде команда.

ВажливоПеремога Ястремської і Костюк в парі принесла Україні перемогу над Естонією

Але є складнощі через місце проведення, що цей матч буде в Японії, і розкладу турнірів, тому що далі йде турнір на ґрунті в Штутгарті, який є обов'язковим. За місцем розташування та по покриттю це важкий варіант.

Будемо дивитися, сподіваюся, що я зможу зіграти. У мене є бажання, щоб ми пройшли далі і були в Світовій групі", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації.

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