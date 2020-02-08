Збірна України пробилася в плей-оф Кубка Федерації

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 лютого, збірна України в провела заключний матч Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.

У вирішальній грі наша команда здобула перемогу над збірною Естонії.

Україна вийшла в квітневий плей-оф, де будуть розігруватися путівки в кваліфікацію Кубка Федерації 2021.

Кубок Федерації з тенісу серед жінок

Група І

Третій матч, 8 лютого

Марта Костюк / Даяна Ястремська - Анетт Контавейт / Олена Малигіна 6-2, 6-0

Нагадаємо, Світоліна поступилася Контавейт у матчі Кубка Федерації

Раніше Ястремська розібралася з Малигіною у матчі Кубка Федерації.