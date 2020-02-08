Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 лютого, збірна України в провела заключний матч Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.
У вирішальній грі наша команда здобула перемогу над збірною Естонії.
Україна вийшла в квітневий плей-оф, де будуть розігруватися путівки в кваліфікацію Кубка Федерації 2021.
Кубок Федерації з тенісу серед жінок
Група І
Третій матч, 8 лютого
Марта Костюк / Даяна Ястремська - Анетт Контавейт / Олена Малигіна 6-2, 6-0
Нагадаємо, Світоліна поступилася Контавейт у матчі Кубка Федерації
Раніше Ястремська розібралася з Малигіною у матчі Кубка Федерації.