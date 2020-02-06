Переможниця Australian Open отримала тривалу дискваліфікацію через допінг

Абігейл Спірс часто грає з сестрами Кіченок

Американська тенісистка Абігейл Спірс дискваліфікована на 22 місяців через проблеми з допінгом.

Про це повідомляє Itftennis.com.

У крові спортсменки були виявлений тестостерон, прастерон і метаболіт. Порушення виявили під час US Open 2019 року. Вона пояснює це застосуванням харчових добавок.

Покарання для Спірс почали відраховувати з листопада 2019 року, тому вона може повернутися до гри в теніс лише у вересні 2021 року.

Ебігейл Спірс - переможниця 21-го турніру WTA в парному розряді, а також Australian Open 2017.

На даний момент американці 38 років, на момент закінчення дискваліфікації Спірс виповниться 40 років.

Відзначимо, що Спірс часто грає в парних змаганнях з українками Надією і Людмилою Кіченок.

Нагадаємо, Кенін виграла Australian Open.