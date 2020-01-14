Джерело - btu.org.ua.
Допінг-тест першої ракетки в парному розряді Роберта Фари показав наявність заборонених препаратів.
Про це розповів сам тенісист.
"Кілька годин тому ITF оповістила мене про наявність болденона в тесті, який я здав 17 жовтня 2019 року в Калі. Два тижні до цього, 7 жовтня, я здав тест в Шанхаї й він був негативним. Також я був протестований як мінімум ще 15 раз на різних міжнародних турнірах протягом року і всі результати були негативними.
Як уже заявляв Олімпійський комітет Колумбії у 2018 році, ця речовина часто знаходять в колумбійському м'ясі, і це може вплинути на результати тестів спортсменів. Я впевнений, що саме це і стало причиною такого результату тесту", - розповів Фара.
Нагадаємо, Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду турніру у Гобарті.
Раніше, Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open.