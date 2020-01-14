Допінг-тест першої ракетки в парному розряді Роберта Фари показав наявність заборонених препаратів.

Про це розповів сам тенісист.

"Кілька годин тому ITF оповістила мене про наявність болденона в тесті, який я здав 17 жовтня 2019 року в Калі. Два тижні до цього, 7 жовтня, я здав тест в Шанхаї й він був негативним. Також я був протестований як мінімум ще 15 раз на різних міжнародних турнірах протягом року і всі результати були негативними.

Як уже заявляв Олімпійський комітет Колумбії у 2018 році, ця речовина часто знаходять в колумбійському м'ясі, і це може вплинути на результати тестів спортсменів. Я впевнений, що саме це і стало причиною такого результату тесту", - розповів Фара.