Ястремська розібралася з Малигіною у матчі Кубка Федерації

Джерело - Чемпіон.
У плей-оф Кубка Федерації з тенісу відбувся перший матч - Україна - Естонія.
Українка Даяна Ястремська (26) у двох сетах обіграла Єлену Малигіну (553).
Матч тривав 59 хвилин. Українка у двох партіях змогла програти лише 4 гейми.
Кубок Федерації з тенісу серед жінок
I Євро-Африканська зона, плей-оф
Перший матч, 8 лютого
Даяна Ястремська - Єлена Малигіна 6:3, 6:1
Раніше, Ястремська переграла Бошкович у матчі Кубка Федерації.
Нагадаємо, визначився склад збірної України на матч з Естонією.