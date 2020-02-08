Визначився склад збірної України на матч з Естонією

Збірна України у матчах проти Естонії зіграє без замін.

Капітани жіночих збірних України та Естонії з тенісу визначили тенісисток, які зіграють у вирішальному матчі зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.

Зустріч в Талліні розпочнеться сьогодні, 8 лютого, о 13:00 за київським часом. Команди змагатимуться за путівку у квітневий плей-оф, де будуть розігруватися путівки у кваліфікацію Кубка Федерації-2021.

Склад:

Матч 1. Даяна Ястремська - Олена Малигіна

Матч 2. Еліна Світоліна - Анетт Контавейт

Матч 3. Парний матч.

Нагадаємо, визначився суперник збірної України у плей-оф Кубка Федерації.

Раніше, Світоліна здолала Фетт у матчі Кубка Федерації.