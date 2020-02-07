Ястремська переграла Бошкович у матчі Кубка Федерації

Україна повела у рахунку у матчі з Хорватією

Джерело - Чемпіон.

У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Хорватія відбувся перший матч.

Українка Даяна Ястремська зустрічалася з Леа Бошкович.

Матч тривав 1 годину 18 хвилини.

Сьогодні у другому матчі протистояння Світоліна зіграє з Фетт. У третьому ж матчі у парному матчі Україну представлятимуть Цуренко і Завацька.

Кубок Федерації з тенісу серед жінок

Група І

Перший матч, 7 лютого

Даяна Ястремська (26) - Леа Бошкович (300) 6:4, 6:4

Нагадаємо, що вчора українки впевнено переграли Болгарію - 3:0.