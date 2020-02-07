Ястремська переграла Бошкович у матчі Кубка Федерації

Джерело - Чемпіон.
У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Хорватія відбувся перший матч.
Українка Даяна Ястремська зустрічалася з Леа Бошкович.
Матч тривав 1 годину 18 хвилини.
Сьогодні у другому матчі протистояння Світоліна зіграє з Фетт. У третьому ж матчі у парному матчі Україну представлятимуть Цуренко і Завацька.
Кубок Федерації з тенісу серед жінок
Група І
Перший матч, 7 лютого
Даяна Ястремська (26) - Леа Бошкович (300) 6:4, 6:4
Нагадаємо, що вчора українки впевнено переграли Болгарію - 3:0.