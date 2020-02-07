Визначився суперник збірної України у плей-оф Кубка Федерації

Українки зіграють з Естонією

Джерело - Sport Arena.

Жіноча тенісна збірна України зіграє в фіналі плей-оф I Євро-Африканської зони проти збірної Естонії.

Про це повідомляє Sport Arena.

Українки виграли групу А, отримавши перемогу над збірною Болгарії (3:0) і Хорватії (2:0). У заключних іграх Даяна Ястремська перемогла Лею Бошкович, а Еліна Світоліна - Яну Фетт. Парна зустріч на турнірну таблицю не вплине.

Українкам належить зіграти матч проти другої команди групи B, збірної Естонії. Естонки виграли лише одну матчеву зустріч проти Австрії, але за різницею окремих ігор зайняли необхідне прохідне місце.

У складі збірної Естонії слід зазначити 22-ю ракетку світу Аннет Контавейт.

У другому матчі Італія, яка виграла групу B, зіграє з другою командою групи А, Хорватією.

Переможці зонального етапу пройдуть в наступний раунд плей-оф, де до них приєднаються команди, що програли кваліфікацію Фіналу Кубка Федерації. Матчі відбудуться у квітні.