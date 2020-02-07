Світоліна здолала Фетт у матчі Кубка Федерації

Україна достроково перемогла Хорватію

Джерело - Чемпіон.

У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Хорватія відбувся другий матч.

Українка Еліна Світоліна зустрічалася з Яною Фетт. Еліна святкувала перемогу у трьох сетах.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину.

Раніше, у першому матчі Ястремська розправилася з Бошкович. То ж Україна достроково перемогла Хорватію.

Сьогодні у третьому матчі протистояння у парному матчі Україну представлятимуть Цуренко і Завацька.

Кубок Федерації з тенісу серед жінок

Група І

Другий матч, 7 лютого

Еліна Світоліна (4) - Яна Фетт (234) 6:3, 3:6, 6:1