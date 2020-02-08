Естонія досить неприємний суперник – Філіма

Збірній Україні буде важко обіграти національну команду Естонії на Кубку Федерації.

Про це розповів капітан жіночої збірної України по тенісу Михайло Філіма.

"Що стосується естонок, то це досить неприємний суперник. Не забуваймо, що гра складається з трьох матчів. Звісно, другого номера їхньої команди всі наші дівчата повинні обігрувати, але Контавейт (22-га ракетка мира) грає вдома за шаленої підтримки трибун. А якщо рахунок стане 1:1, далі буде вирішальна пара, емоції. Все може статися", - розповів Філіма.