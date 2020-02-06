Ястремська не відчула опору болгарки у першому матчі Кубка Федерації

Україна повела у рахунку у зустрічі з Болгарією

Джерело - Чемпіон.

У протистоянні групи І Кубка Федерації з тенісу серед жінок Україна - Болгарія відбувся перший матч.

Українка Даяна Ястремська (26) впевнено переграла Ізабеллу Шинікову (165).

Матч тривав лише 48 хвилин.

Сьогодні відбудеться другий матч україно-болгарського протистояння Еліна Світоліна (4) - Вікторія Томова (143).

Кубок Федерації з тенісу серед жінок

Група І

Перший матч, 6 лютого

Даяна Ястремська (26) - Ізабелла Шинікова (165) 6:2, 6:1

Раніше, Ястремська знялася з турніру WTA у Таїланді.

Нагадаємо, Ястремська номінована на звання Прорив місяця.