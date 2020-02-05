Ястремська номінована на звання Прорив місяця

В опитуванні в українки три конкурентки

Друга ракетка України Даяна Ястремська потрапила у число претенденток на перемогу в номінації WTA Прорив місяця.

Про це повідомляє WTA.

У січні українка вперше зіграла у фіналі турніру категорії Premier. У боротьбі за титул турніру в Аделаїді вона поступилася австралійці Ешлі Барті.

Суперницями Даяни є Катерина Александрова, яка виграла свій перший титул WTA в Шеньчжені, а також Онс Жабер і Анетт Контавейт, які вперше зіграли в чвертьфіналі турніру Grand Slam.

Віддати голос за українку можна тут .

Нагадаємо, третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації.

Також, лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України.