Третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації

Козлова отримала травму напередодні матчів національної команди

Сьогодні, 3 лютого, жіноча збірна України провела тренування у Талліні на Tallinnk Tennis Center, де відбуватимуться поєдинки Кубка Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони.

Про це повідомляє ФТУ.

Відзначимо, що на тренування були помічені перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Потім на заняття прийшли Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Раніше заявлена Катерина Козлова не тренувався зі збірною через травму.

Нагадаємо, що матчі пройдуть з 5 по 8 лютого в столиці Естонії, вісім команд розділені на дві групи - по 4 і 3 команди. Україна зіграє проти Хорватії та Болгарії.

Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.