Третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації

Джерело - iSport.ua.
Сьогодні, 3 лютого, жіноча збірна України провела тренування у Талліні на Tallinnk Tennis Center, де відбуватимуться поєдинки Кубка Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони.
Про це повідомляє ФТУ.
Відзначимо, що на тренування були помічені перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Потім на заняття прийшли Катаріна Завацька, Марта Костюк та Леся Цуренко.
Раніше заявлена Катерина Козлова не тренувався зі збірною через травму.
Нагадаємо, що матчі пройдуть з 5 по 8 лютого в столиці Естонії, вісім команд розділені на дві групи - по 4 і 3 команди. Україна зіграє проти Хорватії та Болгарії.
Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.
Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.