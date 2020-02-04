 Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс
Сьогодні 09:55 1230
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
Сьогодні 12:03 2095 1
Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE
Сьогодні 09:46 268
Подвійні стандарти від УАФ або команди УПЛ гратимуть за різними правилами?
Сьогодні 09:18 438 1
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
Вчора 13:17 1365
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
Вчора 10:50 6223
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
Вчора 10:20 29868
Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб
Вчора 09:30 3847
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Вчора 08:30 893
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
Вчора 08:14 4007
Блоги
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:09 1128
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 2050 1
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 21:24 743
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
Вчора 18:58 934
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 1287
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:15 Теніс Ступінь серйозності травми Костюк наразі невідома - Філіма 38
14:59 Футбол Торіно звільнив Маццаррі та призначив нового тренера 126
14:44 Футбол Батько Безуса вказав причину провалу сина у Динамо 937
14:20 Футбол Каштру: Шахтар не планує підписувати нових гравців 226
14:01 Футбол Караваєв: У Динамо багато травмованих 404
13:49 Футбол Барселона хоче позбутися Ракитича 300
13:34 Бокс Ф'юрі: У Вайлдера багато недоліків, які збираюся вам показати 265
13:19 Теніс Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України 430
12:58 Футбол Штаб Гомеса проробляє роботу, якої варто повчитися нашим тренерам - Гельзін 154
12:45 ММА Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого 326
12:33 Футбол Стали відомі терміни повернення Ярмоленка 772
12:16 Футбол Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка – ЗМІ 376
12:09 Блог Усик ефектно станцював на тренуванні 1134
12:03 Блог У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист 2095 1
11:57 Футбол Поворознюк: Після виходу в УПЛ будемо ставити завдання потрапити у Лігу Європи 299
11:42 Єдиноборства Визначилась найкраща спортсменка України у січні 427
11:31 Футбол Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця 243
11:15 Футбол Гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли 856
10:47 Футбол Стала відома причина переведення Кадара у дубль Динамо 1785
10:35 Футбол Модрич хоче піти з Реалу 542
10:20 Баскетбол Маямі розібрався із Філадельфією, перемоги Нікс та Бостона. Результати матчів НБА 198
09:55 Бокс Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс 1230
09:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 336265
09:46 Пряма трансляція Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE 268
09:42 Футбол Сампдорія - Наполі 2:4. Огляд матчу 160

Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України

Сьогодні 13:19 430 0
Вікторія Томова прокоментувала матч проти збірної України
Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України
#Україна, #Болгарія, #Кубок Федерації

Джерело - xsport.ua.

Лідер збірної Болгарії в Кубку Федерації Вікторія Томова (143) хоче взяти реванш в України у матчах групи А Першої Євро-Африканської зони.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У мене немає ніяких серйозних очікувань від майбутнього виступу. У нас була хороша підготовка взимку, та й минулого сезону ми здорово попрацювали разом із командою. Звичайно, хотілося б взяти реванш в української збірної. Нині у нас більше досвіду і ми більше виступаємо разом. У мене була нагода поспілкуватися й потренуватися з нашими гравцями в ATP Cup. Вони билися як леви. Звичайно, їхній виступ позитивно позначився й на нас", - розповіла Томова.

Матчі відбудуться з 5 по 8 лютого в столиці Естонії, вісім команд розділені на дві групи - по 4 і 3 команди. Україна зіграє проти Хорватії та Болгарії.

Нагадаємо, третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації.

Коментарі ()