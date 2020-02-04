Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України

Вікторія Томова прокоментувала матч проти збірної України

Лідер збірної Болгарії в Кубку Федерації Вікторія Томова (143) хоче взяти реванш в України у матчах групи А Першої Євро-Африканської зони.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У мене немає ніяких серйозних очікувань від майбутнього виступу. У нас була хороша підготовка взимку, та й минулого сезону ми здорово попрацювали разом із командою. Звичайно, хотілося б взяти реванш в української збірної. Нині у нас більше досвіду і ми більше виступаємо разом. У мене була нагода поспілкуватися й потренуватися з нашими гравцями в ATP Cup. Вони билися як леви. Звичайно, їхній виступ позитивно позначився й на нас", - розповіла Томова.

Матчі відбудуться з 5 по 8 лютого в столиці Естонії, вісім команд розділені на дві групи - по 4 і 3 команди. Україна зіграє проти Хорватії та Болгарії.

Нагадаємо, третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації.