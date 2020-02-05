Перша ракетка України Еліна Світоліна вірить у майбутнє українського тенісу.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Класно бачити багато нових дівчат, які дуже добре виступають і багато працюють. Я бачу, що вони горять, хочуть просуватися вперед. Це дуже здорово, що у нас багато нових облич. Думаю, це наше майбутнє. Це неймовірно. Думаю, у нас є хороші шанси", - сказала Світоліна.