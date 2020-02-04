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Ступінь серйозності травми Костюк наразі невідома - Філіма

Сьогодні 15:15 521 0
Михайло Філіма прокоментував травму Марти Костюк
Ступінь серйозності травми Костюк наразі невідома - Філіма
#Костюк

Джерело - sport.ua.

Ступінь серйозності травми української тенісистки Марти Костюк визначиться найближчим часом.

Про це розповів капітан жіночої збірної України по тенісу Михайло Філіма.

"Думаю, що більш точно будемо знати вже завтра. Сподіваюся, що вона буде готова на четвер, можливо, на п'ятницю.

Спочатку здалося, що травма дуже серйозна.. Так, вона досить емоційно відреагувала. Медичний штаб також очікував гіршого, але жодних синців чи набряків немає. Подивимося після ночі, завтра буде відомо трохи більше", - розповів Філіма.

Нагадаємо, третя ракетка України не допоможе збірній на Кубку Федерації.

Також, лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України.

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