Ступінь серйозності травми української тенісистки Марти Костюк визначиться найближчим часом.

Про це розповів капітан жіночої збірної України по тенісу Михайло Філіма.

"Думаю, що більш точно будемо знати вже завтра. Сподіваюся, що вона буде готова на четвер, можливо, на п'ятницю.

Спочатку здалося, що травма дуже серйозна.. Так, вона досить емоційно відреагувала. Медичний штаб також очікував гіршого, але жодних синців чи набряків немає. Подивимося після ночі, завтра буде відомо трохи більше", - розповів Філіма.