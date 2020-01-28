Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні

Джерело - sport.ua.
Друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі на турнірі міжнародної серії у Хуахіні.
Про це повідомляє ВТУ.
Нагадаємо, в минулому році Ястремська виграла в Хуахіні свій другий титул WTA, обігравши в драматичному фіналі австралійку Айлу Томлянович.
На наступному тижні Ястремська в складі збірної України заявлена на матчі Першої групи Євро-Африканської зони. Українки зіграють проти збірних Хорватії та Болгарії в груповому раунді.
Турнір в Хуахіні стартує 10 лютого. У лютому Даяна планує зіграти на турнірах серії Прем'єр у Дубаї (17-23 лютого) і Прем'єр 5 в Досі (24 лютого - 01 березень).
Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.
Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.