Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні

Турнір у Хуахіні стартує 10 лютого

Друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі на турнірі міжнародної серії у Хуахіні.

Про це повідомляє ВТУ.

Нагадаємо, в минулому році Ястремська виграла в Хуахіні свій другий титул WTA, обігравши в драматичному фіналі австралійку Айлу Томлянович.

На наступному тижні Ястремська в складі збірної України заявлена ​​на матчі Першої групи Євро-Африканської зони. Українки зіграють проти збірних Хорватії та Болгарії в груповому раунді.

Турнір в Хуахіні стартує 10 лютого. У лютому Даяна планує зіграти на турнірах серії Прем'єр у Дубаї (17-23 лютого) і Прем'єр 5 в Досі (24 лютого - 01 березень).

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open.

Нагадаємо, Кіченок вибула із парного турніру Australian Open.