Світоліна і Ястремська заявилися на турнір в Індіан-Веллсі

У минулому році Даяна вибула у першому колі турніру

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір WTA Premier Mandatory, який пройде з 11 по 22 березня в американському Індіан-Уеллсі.

Про це повідомляє сайт турніру.

У минулому сезоні Еліна дійшла до півфіналу турніру, в якому поступилася майбутній переможниці Б'янці Андреєску з Канади. Канадка, яка відновлюється після травми, також знаходиться в заявці на турнір.

Даяна Ястремська в минулому розіграші вибула у першому колі, програвши австралійці Дарині Гаврилової.

Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.

Раніше, Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні.