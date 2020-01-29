Світоліна і Ястремська заявилися на турнір в Індіан-Веллсі

Джерело - sportarena.com.
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір WTA Premier Mandatory, який пройде з 11 по 22 березня в американському Індіан-Уеллсі.
Про це повідомляє сайт турніру.
У минулому сезоні Еліна дійшла до півфіналу турніру, в якому поступилася майбутній переможниці Б'янці Андреєску з Канади. Канадка, яка відновлюється після травми, також знаходиться в заявці на турнір.
Даяна Ястремська в минулому розіграші вибула у першому колі, програвши австралійці Дарині Гаврилової.
Еліна Світоліна за результатами минулих матчів Australian Open гарантувала собі четверту позицію в оновленому рейтингу WTA.
Раніше, Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні.