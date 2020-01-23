Кіченок вибула із парного турніру Australian Open

Надія Кіченок покинула Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок невдало стартувала в парному турнір на Australian Open 2020.

Надія Кіченок у дуеті з Саней Мірзою з Індії завершили боротьбу на Australian Open після матчу першого кола.

Через відмову Кіченок і Мірзи матч завершився 2:6, 0:1. Індіанка взяла медичну перерву, тому як мала проблеми з ногою, а вже на початку наступного сету відмовилася продовжувати поєдинок.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 23 січня

Сінь-Юнь Хань / Лінь Чжу – Надія Кіченок / Саня Мірза 6:2, 1:0 (відмова Кіченок / Мірза)

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс.