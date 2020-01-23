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Ястремська відповіла на звинувачення Возняцкі

Сьогодні 08:55 58 0
Даяна Ястремська прокоментувала звинувачення Каролін Возняцкі
Ястремська відповіла на звинувачення Возняцкі
#Возняцкі, #Ястремська

Джерело - xsport.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська мала проблеми зі здоров'ям та не мала наміру збивати ритм матчу.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я розглядала такий варіант, щоб викликати лікаря раніше під час матчу, але думала, що все обійдеться. Якби я дійсно хотіла спробувати збити її ритм, то взяла б іншу перерву, коли програвала матч за рахунку 5:6 у другому сеті.

У багатьох своїх матчах Возняцкі можна часто побачити з пов'язкою на нозі і вона бере медичні перерви, що взагалі-то нормально. Я ж не починаю шукати відповіді на запитання, робить вона це навмисно чи ні", - розповіла Ястремська.

Нагадаємо, Возняцкі звинуватила Ястремську у фальшивому медичному тайм-ауті.

Раніше, тренер Ястремської жорстко відповів американському журналісту.

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