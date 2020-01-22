Світоліна: Бісить, коли мене порівнюють з Бушар

Еліні Світоліній не довподоби порівння з канадійкою Ежені Бушар, з якою одеситку часто порівнюють уболівальники.

Про це розповіла Світоліна в програмі Без гриму.

"Мені не дуже подобається порівняння з Бушар. Мова не про зовнішність, а про активне життя поза кортом. Ежені також часто знімається у фотосесіях. Але вона швидко злетіла (грала у фіналі Вімблдону-2014, а також була 7 ракеткою світу - ред.). Напевне, їй такий стиль життя і завадив досягти більш серйозних результатів на кортах. Мені часто вболівальники закидають, мовляв потрібно більше концентруватися на тенісі, але мені активне світське життя не заважає", - заявила Світоліна.