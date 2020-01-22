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Світоліна: Бісить, коли мене порівнюють з Бушар

Сьогодні 17:44 581 0
Світоліна: Бісить, коли мене порівнюють з Бушар

Джерело - YouTube.

Еліні Світоліній не довподоби порівння з канадійкою Ежені Бушар, з якою одеситку часто порівнюють уболівальники.

Про це розповіла Світоліна в програмі Без гриму.

"Мені не дуже подобається порівняння з Бушар. Мова не про зовнішність, а про активне життя поза кортом. Ежені також часто знімається у фотосесіях. Але вона швидко злетіла (грала у фіналі Вімблдону-2014, а також була 7 ракеткою світу - ред.). Напевне, їй такий стиль життя і завадив досягти більш серйозних результатів на кортах. Мені часто вболівальники закидають, мовляв потрібно більше концентруватися на тенісі, але мені активне світське життя не заважає", - заявила Світоліна.

Раніше Світоліна розповіла хто сплачує рахунки в ресторанах під час спільних походів з Гаелем Монфісом.

Нагадаємо, завтра, 23 січня, Світоліна зіграє матч 2 кола Australian Open проти американки Лорен Девіс.

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