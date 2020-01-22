Арину Соболенко првали старт Australian Open

Джерело - Чемпіон.

У першому колі Australian Open іспанка Карла Суарес-Наварро обіграла 11-у сіяну Арину Соболенко.

Матч тривав 2 години 11 хвилин. Соболенко виконала п'ять ейсів, шість разів помилилася при подачі і реалізувала п'ять брейк-пойнтів. В свою чергу 31-річна Суарес-Наварро жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки і зробила п'ять брейків.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 22 січня

Карла Суарес-Наварро – Арина Соболенко 7:6 (6), 7:6 (8)

Раніше, Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open.

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