Джерело - Чемпіон.
У першому колі Australian Open іспанка Карла Суарес-Наварро обіграла 11-у сіяну Арину Соболенко.
Матч тривав 2 години 11 хвилин. Соболенко виконала п'ять ейсів, шість разів помилилася при подачі і реалізувала п'ять брейк-пойнтів. В свою чергу 31-річна Суарес-Наварро жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки і зробила п'ять брейків.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 22 січня
Карла Суарес-Наварро – Арина Соболенко 7:6 (6), 7:6 (8)
Раніше, Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open.
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