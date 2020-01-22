Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open

Людмила Кіченок покинула Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок невдало стартувала в парному турнір на Australian Open 2020.

У матчі першого кола українка в дуеті з Ян Чжаосюань з Китаю програла австралійської парі Медісон Інгліс / Кайла Макфі. Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився в двох сетах.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 22 січня

Медісон Інгліс / Кайла Макфі – Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань 6:4, 6:1

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс.