 Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open

Сьогодні 08:12 134 0
Людмила Кіченок покинула Australian Open
Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open
#Кіченок, #Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок невдало стартувала в парному турнір на Australian Open 2020.

У матчі першого кола українка в дуеті з Ян Чжаосюань з Китаю програла австралійської парі Медісон Інгліс / Кайла Макфі. Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився в двох сетах.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 22 січня

Медісон Інгліс / Кайла Макфі – Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань 6:4, 6:1

Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс.

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