Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок невдало стартувала в парному турнір на Australian Open 2020.
У матчі першого кола українка в дуеті з Ян Чжаосюань з Китаю програла австралійської парі Медісон Інгліс / Кайла Макфі. Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин і завершився в двох сетах.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 22 січня
Медісон Інгліс / Кайла Макфі – Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань 6:4, 6:1
Раніше, Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open
Нагадаємо, Еліна Світоліна в 2 колі зіграє проти американки Лорен Девіс.