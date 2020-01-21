Катерина Козлова не змогла нав'язати боротьбу Прісциллі Хон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (WTA 83) у першому колі Australian Open зустрічалася із австралійкою Прісциллою Хон (WTA 139).

Українка поступилася суперниці у двох сетах - 6:3, 6:4

Матч тривав 1 годину та 21 хвилину. Козлова тричі подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 із 11 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 21 січня