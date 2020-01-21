Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (WTA 83) у першому колі Australian Open зустрічалася із австралійкою Прісциллою Хон (WTA 139).
Українка поступилася суперниці у двох сетах - 6:3, 6:4
Матч тривав 1 годину та 21 хвилину. Козлова тричі подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 із 11 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 21 січня
Прісцилла Хон - Катерина Козлова 6:3, 6:4
Раніше, Світоліна розібралася із Бултер на Australian Open.
Також, Ястремська розгромила Юван.