Світоліна - Бултер: онлайн-трансляція матчу Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Найкраща українська тенісистка та п’ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграє свій перший матч на Australian Open проти 23-річної британки Кеті Бултер.

Суперниця українки зараз посідає 315-ту позицію в рейтингу WTA. Найвищим досягненням на турнірах такого калібру був вихід до другого раунду Australian Open в минулому році.

Раніше суперниці ще не зустрічались.

Поєдинок відбудеться 21 січня, на 1573 Арені 4-м запуском денної сесії після поєдинку Гулбіс - Оже Альяссім. Орієнтовний початок 8:00 за 5київським часом.

Трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.