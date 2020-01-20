Барті назвала перевагу над Цуренко

Ключем до перемоги Ешлі Барті над українською тенісисткою Лесею Цуренко стала фізична готовність.

Про це розповіла австралійська тенісистка.

"У першому сеті я грала не дуже добре, але рада, що мені вдалося впоратися з труднощами і вирішити результат поєдинку на свою користь. У другому сеті я почала додавати і це принесло свої плоди.

Насправді, думаю, навіть в першому сеті гра йшла під моє диктування. Просто у мене виникли невеликі проблеми з якістю виконання. Я дуже поспішала, намагаючись якомога швидше завершувати розіграші. Думаю, ключем до перемоги стала моя фізична готовність. Я відчувала себе цілком комфортно і, думаю, трохи перевершувала суперницю в цьому компоненті", - розповіла Барті.