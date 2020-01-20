 Барті назвала перевагу над Цуренко | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Агент Тайсона прибув в Україну для переговорів щодо переходу футболіста
Вчора 22:37 2500 1
Нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша
Сьогодні 12:45 1643
Цуренко поступилася Барті на Australian Open
Сьогодні 11:51 6542
Гравець Шахтаря відмовився переходити у бразильський клуб
Сьогодні 11:37 1815
Спаринг-партнер Кличка хоче зустрітися з Усиком
Сьогодні 11:13 2734
Кадар хоче перейти у китайський клуб
Сьогодні 09:45 910
Динамо зіграло внічию з Легією у контрольному матчі
Вчора 17:56 3145
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 16:38 57436 2
Президент Агробізнесу: Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух
Вчора 13:50 1241
Мак-Грегор знищив Серроне за 40 секунд
Вчора 08:30 6196
Блоги
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:44 404
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:10 570
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя Valeriy Ruchka
Вчора 11:37 4001 2
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2020 21:03 1381
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
18.01.2020 20:55 3276
Гравця НБА оштрафували на 25 тисяч доларів за те, що він кинув ручку на трибуни
Гравця НБА оштрафували на 25 тисяч доларів за те, що він кинув ручку на трибуни Valeriy Ruchka
15.01.2020 11:52 665
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу
Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу Valeriy Ruchka
15.01.2020 11:36 707
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 796
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3924 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 3128 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:41 Теніс Джокович став шостим тенісистом в історії, який виграв 900 матчів 26
17:22 Футбол Конкурент Зінченка у Манчестер Сіті отримав пошкодження 351
17:04 Футбол Хавбек Шахтаря найближчим часом змінить клуб 858
16:46 Футбол Воротар МЮ потрапив у ДТП 918
16:44 Блог Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій 419
16:28 Бокс Кличко: Можливо, я міг би спробувати себе в UFC 798
16:26 Футбол Лондонське дербі: головний матч тижня 222
16:10 Блог Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу 580
16:10 Футбол Кулач повернувся до Ворскли, підписавши повноцінний контракт 246
15:55 Футбол Ліверпуль встановив рекорд серед ТОП-5 чемпіонатів Європи 517
15:41 Футбол Кавані хоче покинути ПСЖ 599
15:29 Футбол Мораес мріє грати в європейському ТОП-клубі 572
15:15 Футбол Евра: Погба повинен піти з Манчестер Юнайтед 769
14:58 Теніс Барті назвала перевагу над Цуренко 316
14:47 Футбол Бускетс: Барселона може виграти всі трофеї цього сезону 325
14:24 ММА Два мільйон доларів за секунду - Став відомий гонорар Мак-Грегора за бій із Серроне 1711
14:06 Футбол Шахтар назвав склад на перший збір у Туреччині 404
13:49 Бокс Ф’юрі: Вайлдер нокаутує Джошуа за 2 раунди 1516
13:34 Футбол Бартулович перейде в Інгулець 411
13:18 Футбол Лунін став найдорожчим гравцем Сегунди 1056 2
12:58 Футбол Гравець ПСЖ узгодив контракт із Арсеналом 697
12:45 Футбол Нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша 1643
12:37 Теніс Світоліна - Бултер: онлайн-трансляція матчу Australian Open 813
12:29 Теніс Марченко поступився у першому раунді турніру в Таїланді 214
12:17 Теніс Ястремська - Юван: онлайн-трансляція матчу Australian Open 326

Барті назвала перевагу над Цуренко

Сьогодні 14:58 316 0
Ешлі Барті прокоментувала перемогу над Лесею Цуренко у першому раунді Australian Open
Барті назвала перевагу над Цуренко
#Цуренко, #Барті, #Australian Open

Джерело - btu.org.uа.

Ключем до перемоги Ешлі Барті над українською тенісисткою Лесею Цуренко стала фізична готовність.

Про це розповіла австралійська тенісистка.

"У першому сеті я грала не дуже добре, але рада, що мені вдалося впоратися з труднощами і вирішити результат поєдинку на свою користь. У другому сеті я почала додавати і це принесло свої плоди.

Насправді, думаю, навіть в першому сеті гра йшла під моє диктування. Просто у мене виникли невеликі проблеми з якістю виконання. Я дуже поспішала, намагаючись якомога швидше завершувати розіграші. Думаю, ключем до перемоги стала моя фізична готовність. Я відчувала себе цілком комфортно і, думаю, трохи перевершувала суперницю в цьому компоненті", - розповіла Барті.

Раніше, Цуренко поступилася Барті на Australian Open.

Також, матч Ястремської на Australian Open перенесли.

Коментарі ()