Матч Ястремської на Australian Open перенесли

Даяна Ястремська зіграє свій матч у вівторок, 21 січня

Матч першого кола між українкою Даяною Ястремською та словенкою Катя Юван перенесено.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Гра була запланована на корті №8. Через негоду більшість поєдинків денній сесії так і не були зіграні, тому частина матчів організатори вже скасували.

Таким чином, завтра на корти в Мельбурні вийдуть Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Відзначимо, що сьогодні, 20 січня, відбудеться матч Лесі Цуренко проти австралійки Ешлі Барті. Початок о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ястремська та Барті в суботу, 18 січня, розіграли титул на турнірі в Аделаїді.