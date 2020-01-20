Матч Ястремської на Australian Open перенесли

Джерело - btu.org.ua.
Матч першого кола між українкою Даяною Ястремською та словенкою Катя Юван перенесено.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Гра була запланована на корті №8. Через негоду більшість поєдинків денній сесії так і не були зіграні, тому частина матчів організатори вже скасували.
Таким чином, завтра на корти в Мельбурні вийдуть Даяна Ястремська, Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.
Відзначимо, що сьогодні, 20 січня, відбудеться матч Лесі Цуренко проти австралійки Ешлі Барті. Початок о 10:00 за київським часом.
Нагадаємо, Ястремська та Барті в суботу, 18 січня, розіграли титул на турнірі в Аделаїді.