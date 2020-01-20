Вінус Вільямс не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Американка Вінус Вільямс покинув Australian Open вже після першого матчу на турнірі.

39-річна Вільямс у матчі першого кола у двох сетах програла 15-річній американці Корі Гофф.

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин. Гофф один раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і реалізувала 2 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 6 подвійних помилок і 1 брейк.

Відзначимо, що у липні минулого року Гофф перемогла Вільямс в першому колі Вімблдону з рахунком 6:4, 6:4.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 20 січня

Корі Гофф - Вінус Вільямс 7:6 (5), 6:3

Нагадаємо, матч Ястремської на Australian Open перенесли.