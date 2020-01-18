Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська подякувала австралійським уболівальникам за підтримку на Adelaide International.
Про це вона заявила після фіналу з Ешлі Барті.
"Я хочу подякувати своїй команді. Це не перемога, тільки початок. І, звичайно, спасибі кожному з вас за підтримку протягом усього тижня. Я люблю Австралію, мені подобається приїжджати сюди. Дякую кожному, це відмінний турнір", - сказала Даяна.
"I love Australia!" 🇦🇺@D_Yastremska thanks the @AdelaideTennis crowd! pic.twitter.com/wUyebRDiWw— WTA (@WTA) January 18, 2020
Нагадаємо, Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті.