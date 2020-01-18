Друга ракетка України Даяна Ястремська подякувала австралійським уболівальникам за підтримку на Adelaide International.

Про це вона заявила після фіналу з Ешлі Барті.

"Я хочу подякувати своїй команді. Це не перемога, тільки початок. І, звичайно, спасибі кожному з вас за підтримку протягом усього тижня. Я люблю Австралію, мені подобається приїжджати сюди. Дякую кожному, це відмінний турнір", - сказала Даяна.