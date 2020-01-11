Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела перше тренування на одному з головних кортів Відкритого чемпіонату Австралії під назвою Melbourne Arena.

25-річна тенісистка поділилася світлиною у соцмережах.

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Нагадаємо, Світоліна буде п'ятою сіяною на Australian Open, основна сітка якого стартує 20 січня.