Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна провела перше тренування на одному з головних кортів Відкритого чемпіонату Австралії під назвою Melbourne Arena.
25-річна тенісистка поділилася світлиною у соцмережах.
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Нагадаємо, Світоліна буде п'ятою сіяною на Australian Open, основна сітка якого стартує 20 січня.
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Striking a veryyy uncomfortable pose after the first hit on @melbournearena @australianopen